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Direk Dansı Yaptı! Yorum Yağmuruna Tutuldu

Snob Magazin - Magazin
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Direk Dansı Yaptı! Yorum Yağmuruna Tutuldu

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun solistlerinden Yasemin Yürük, şimdilerde fitness koçluğu ve kick boks eğitmenliği yapıyor. Yeni mesleğiyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Yürük, son videosuna yapılan yoruma kayıtsız kalmadı ve takipçisine sert çıktı.

2000'li yıllara damga vuran 'Hepsi' isimli grubun 4 kadın solistinden biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya sayfasından direk dansı yaptığı anın videosunu takipçileriyle paylaştı.

Müziği tamamen bırakan Yasemin Yürük, şimdilerde fitness koçluğu ve kick boks eğitmenliği yapıyor.

Yürük, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yasemin Yürük, bir video paylaştı.

Yürük, bir takipçisinin bu videoya yaptığı yoruma sert çıktı.

Snob Magazin - Magazin

Yasemin Yürük, Kick Boks, Fitnes, Medya, Magazin, Haberler

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