Direk Dansı Yaptı! Yorum Yağmuruna Tutuldu

2000'li yıllara damga vuran 'Hepsi' isimli grubun 4 kadın solistinden biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya sayfasından direk dansı yaptığı anın videosunu takipçileriyle paylaştı.

Müziği tamamen bırakan Yasemin Yürük, şimdilerde fitness koçluğu ve kick boks eğitmenliği yapıyor.

Yürük, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yasemin Yürük, bir video paylaştı.

Yürük, bir takipçisinin bu videoya yaptığı yoruma sert çıktı.

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