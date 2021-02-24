Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu

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Ünlü model Adriana Lima ile olan ilişkisiyle tanınan Metin Hara'nın, diplomasız hasta tedavi ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz yıl iş yeri mühürlenmiş, 6 ay hapsi istenmişti. Hara'nın bugün görülen duruşmasında konuşan tanıklar, bu iddiaların yalan olduğunu belirterek, yazarın kendilerine sadece iyi hissettirecek konuşmalar yaptığını ifade etti.

Düşünce gücü ile tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan yazar Metin Hara, ünlü model Adriana Lima ile olan çalkantılı ilişkisiyle adını duyurmuştu. Ayrılığın ardından adı diplomasız hasta tedavi etmekten gündeme gelen Hara'nın aynı gerekçe ile iş yeri mühürlenmiş ve 6 ay da hapsi istenmişti.

'İYİ HİSSETTİRECEK KONUŞMALAR YAPTI'

Metin Hara hakkında "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla açılan davanın bugün görülen duruşmasında, tanıkların ifadelerine başvuruldu. Fizyoterapi lisansına sahip olan ve Sufi Nefes ile iyiliği artırdığını dile getiren Hara için tanıklar, yazarın kendilerini tedavi etmediğini, yalnızca iyi hissettirecek konuşmalar yaptığını söyledi. Nurettin Kulak isimli tanık, "Sempozyumlarının içeriği olumlu düşünceyle alakalıydı, hasta tedavisine ilişkin bir durum olmamıştır." dedi.

"MOTİVASYONLARI ARTIRMAK İÇİN KONUŞMA YAPAR"

Aker Çıtak isimli tanık, Hara'nın düşünce alışkanlıklarına yönelik önerilerde bulunduğunu ifade ederken, şirketin yöneticiliğini yapan Eser Mitrani ise, "Bize gelen insanlar hasta değildir, tedavi olma durumları yoktur. Metin Bey, insanların motivasyonlarını artırmak için sahnede konuşmalar yapmaktadır." diye konuştu. Ayrıca hazırlanan iddianamede, Hara'nın hekim diploması olmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanıyla faaliyet izni bulunmayan şirketinde, hasta tedavi ettiği bilgisi yer aldı.