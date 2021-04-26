Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor
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Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor

İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA - Haberler | Güncel

Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor Denizli'de babası tarafından terk edilen görme engelli Emre Akşit, dinleye dinleye Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek, 2,5 yılda hafız oldu.

Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor

DENİZLİ - Denizli'de babası tarafından terk edilen görme engelli Emre Akşit, dinleye dinleye Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek, 2,5 yılda hafız oldu. İstanbul'a gidip kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimi alan Akşit, Arapça eğitimine devam edip EKPSS'ye girdi. Akşit'in en büyük isteği ise müezzin olarak atanmak.

Denizli'de yaşayan 27 yaşındaki doğuştan görme engelli Emre Akşit, 2,5 yılda dinleyerek Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu. Arapça eğitimine devam eden Akşit, İstanbul'da kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren Akşit'in hedefi ise kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim'i görme engellilere öğretmek. Emre Akşit, bunun için müezzin olarak atanmayı bekliyor.

Öz babasının kendisini annesi ile birlikte terk ettiğini, üvey olsa da öz babası gibi sevdiği İbrahim Sönmez'in desteğiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini ve hafızlığını tamamladığını anlatan Emre Akşit, "Denizli Sahabiye Vakfında görme engelli olmama rağmen, 2,5 senede hafızlığı dinleyerek bitirdim. Daha sonra kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi almak için İstanbul'a gittim. Hatta orada beni umreye de götürdüler. Rabbim bütün hocalarımdan razı olsun. Şu anda da Arapça ilmine devam ediyorum atanmayı bekliyorum. EKPSS'ye girdim. Diyanetten atanmayı bekliyorum inşallah. Müezzin olmak istiyorum ileride de hedefim inşallah, kabartma Kuran'ı Kerim'i herkese öğretmek. Camilere taşımak, bu Kuran eğitimini. Rabbim bütün hocalarımdan razı olsun. Benim buralara gelmeme vesile olan öz olmadığı halde hatta üvey kelimesini bile kullanmıyoruz elhamdülillah baba oğul gibi yaşıyoruz kendisiyle babama çok teşekkür ediyorum. Öz babam terk etti. Kesinlikle ondan bir şey beklemiyorum zaten" dedi.

Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor
Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor
Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor
Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA

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