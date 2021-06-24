Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi
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Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi

İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Haberler | 3. Sayfa

- Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi Sanıklar hakkında gelmemeleri halinde kaçak sayılma ve mal varlıklarına el koyma kararı verilecek Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 13 firari sanığın...

- Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi

Sanıklar hakkında gelmemeleri halinde kaçak sayılma ve mal varlıklarına el koyma kararı verilecek

İSTANBUL - Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararında firari sanıklar hakkında 15 gün içerisinde gelmemeleri durumunda kaçak sayılma ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesine hükmetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava 26 Mart 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme kararında firari 13 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Ayrılan dosya üzerinden yürütülen yargılamaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık avukatları cumhuriyet savcısının geçtiğimiz celse sanıkların kaçaklıklarına hükmedilmesi ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesi talebinin reddini istedi. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade talepnamesi düzenlendiğini aktardı. Mahkeme sanıkların ikametgah adreslerine gazete ilanıyla duyuru yapılmasına, 15 gün içinde gelmemeleri halinde ise kaçaklıklarına karar verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanıkların gelmemeleri durumunda mal varlıklarına ve banka hesaplarına da el konulacağını kararında açıkladı.

Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi
Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi
Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi
Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike İnal

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