Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi

- Dink davasında dosyası ayrılan sanıklar için 15 gün süre verildi Sanıklar hakkında gelmemeleri halinde kaçak sayılma ve mal varlıklarına el koyma kararı verilecek Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 13 firari sanığın...