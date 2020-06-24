Dini nikahlı eşini öldürmekle suçlanan sanık: Bana kumpas kuruldu
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Dini nikahlı eşini öldürmekle suçlanan sanık: Bana kumpas kuruldu

MERSİN'deü, 4 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan dini nikahlı eşi Faysal Çatak'ın yargılanmasına devam edildi.

Dini nikahlı eşini öldürmekle suçlanan sanık: Bana kumpas kuruldu
24.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:45

MERSİN'deü, 4 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan dini nikahlı eşi Faysal Çatak'ın yargılanmasına devam edildi. Çatak, duruşmada, Çilsal'ın tanık olarak dinlenen oğluna soru sorulmasına, "Neden sıkıştırıyorsunuz? Neden bu kadar soru soruyorsunuz? Bu kadar da olmaz, tahrik ediyorsunuz. Bana kumpas kuruldu, siz de kumpası devam ettiriyorsunuz" dedi.

Olay, 2016 yılında Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'ndeki Çaltana Sitesi'nde meydana geldi. Derya Çilsal ve dini nikahlı eşi Faysal Çatak, Akdeniz İlçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlerinden battaniye, elektrikli soba ve üçlü uzatma kablosu alıp, araçlarıyla Çaltana Sitesi'ne gitti. Çift, 25 ile 27 Kasım tarihleri arasında, 3 gün sitede kaldı.

27 Kasım günü ise Faysal Çatak yanında Derya Çilsal olmadan eve döndü. Çatak, yakınlarına Derya Çilsal'ın cebindeki 800 TL'yi alıp, sevgilisine kaçtığını söyledi.KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLARDerya Çilsal'dan günlerce haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden cinayet büro ekipleri, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra, 2 Aralık 2016 günü, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi Doktorlar Sitesi Sahili'nde bulunan kol, bacak ve kafası olmayan kadın cesedi için DNA testi yapıldı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiyle cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu ortaya çıktı. Faysal Çatak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Çatak, tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.UYUŞTURUCU MADDE VEREREK İTİRAF ETTİRMEYE ÇALIŞMIŞSoruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelinin, 25-26-27 Kasım 2016 günlerinde, uyuşturucu hap verdiği Derya Çilsal'a, akli melekelerini sağlıklı kullanamadığı bir anda ihanet iddialarını sorduğu, darbederek de bazı itiraflar almaya çalıştığı, ağır eziyet uygulayarak öldürdüğü ifade edildi. Yapılan otopsiyle cesedin uzuvlarının öldürüldükten sonra kesildiği de belirtildi.CESEDİN PARÇALARINI DENİZE ATMIŞLARFaysal Çatak'ın Derya Çilsal'ı öldürdükten sonra kardeşi C.Ç.'den yardım istediği, bu nedenle Mersin'e geldiği, suç delillerini ortadan kaldırmak için cesedi parçalara ayırdığı, Erdemli ilçesine bağlı Sahil-Arpaç- Çeşmeli'de denize attığı anlatılan iddianamede, sonra da kayıp ihbarında bulunduğu bildirildi. YAKINLARI DURUŞMAYA KATILMADI1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Faysal Çatak, duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Çatak, hakkındaki iddiaları reddedip, tahliyesini istedi. Duruşmada, Derya Çilsal'ın tanık olarak dinlenen oğlu A.C.Ç'ye soru sorulmasına kızan Çatak, "Neden sıkıştırıyorsunuz, neden bu kadar soru soruyorsunuz. Bu kadar da olmaz, tahrik ediyorsunuz. Bana kumpas kuruldu, siz de kumpası devam ettiriyorsunuz" dedi.

Duruşma savcısı, tutuksuz yargılanan C.Ç.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, savcının talebini reddederek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

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