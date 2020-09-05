Dini nikahlı eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlamıştı, devlet sahip çıktı
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Dini nikahlı eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlamıştı, devlet sahip çıktı

Dini nikahlı eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlamıştı, devlet sahip çıktıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, dini nikahlı eşi terk edince sığınmak istediği ailesinin de kendisini kabul etmediğini iddia eden Zeynep Arık (25) ile 1 yaşındaki kızı, kadın sığınma evine yerleştirildi.

05.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:34

Dini nikahlı eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlamıştı, devlet sahip çıktı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, dini nikahlı eşi terk edince sığınmak istediği ailesinin de kendisini kabul etmediğini iddia eden Zeynep Arık (25) ile 1 yaşındaki kızı, kadın sığınma evine yerleştirildi. Arık, "Beni ve çocuğumu sokakta bırakmayan devlete çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anne-babasının ayrılması üzerine 9 yaşında yerleştirildiği yetiştirme yurdunda büyüyen Zeynep Arık, 18 yaşını doldurduktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak istedi. Bu dönemde tanıştığı kızının babasıyla dini nikah kıydı. Ancak iddiasına göre, dini nikahlı eşi, kendisini terk etti. İstanbul ve Antalya'da yaşayan anne ile babasına sığınmak isteyen Arık yine iddiasına göre, kabul edilmedi. Geçici işlerde çalışmaya başlayan Zeynep Arık, oturduğu evden kirayı ödeyemeyince çıkmak zorunda kaldı. DEVLET SAHİP ÇIKTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. İskenderun Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Zeynep Arık ile 1 yaşındaki kızını akşam saatlerinde parkta buldu. Arık ve kızı, bulunduğu yerden alınarak kadın sığınma evinde kalması için, Şiddet Önleme Merkezi'ne götürüldü.

'ÇOCUĞUMUN KARNINA SICAK YEMEK GİRECEK'

Çok mutlu olduğunu anlatan Arık, "Haberin çıkmasının ardından birçok vatandaş beni tanımadan yardımcı olmaya çalışmak istedi. Bu insanlığının ölmediğinin göstergesi. Devletimiz büyük, bana elini uzattı. Beni ve çocuğumu sokakta bırakmayan devletimize çok teşekkür edilorum. Gerçekten çok mutluyum. Hiç bir anne bu duruma düşmek istemez. Birazdan çocuğumun karnına sıcak yemek girecek ve artık insanların farklı bakışlarından kurtuluyorum. Devletimizin kurumunda güvenle kalacağım" dedi.

Dini nikahlı eşi terk edince 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlamıştı, devlet sahip çıktı

Kaynak: DHA

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