Dinç, Odaklanmış ve Sağlıklı Çalışanlar için Wellbeing



Tüm dünyada iş hayatını etkisi altına alan ve ülkemizde de pek çok kurumun çalışanları için eğitim programlarına ekledikleri Wellbeing eğitimleri çalışanlara, stresle baş etme, iş yerinde uygulanacak sürdürülebilir beslenme modelleri, yaratıcılık, iletişim, kendini doğru ifade etme, yüksek konsantrasyon, bellek gelişimi, öğrenme kapasitesinde büyüme ve enerji yükselmesi gibi beceriler kazandırıyor.

Diğer yandan öğrenilebilecek pek çok uygulama, günlük rutinler arasına katıldığında stres başta olmak üzere, motivasyon ve konsantrasyon üzerinde de son derece olumlu ve düzenleyici faydalar yaratabiliyor.

Geçtiğimiz yıl Hilton Otelleri tüm dünyadaki çalışanları için Thrive adı altında global bir wellbeing programı başlattı. Bu çerçevede Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn Oteli tüm otel yöneticileri ve personelinin katıldığı bir program düzenledi. Bu programda Ebru Şinik de İş&Yaşam Dengesi ve Bütünsel Sağlık temalı 2 saatlik bir eğitim gerçekleştirdi.

Bu eğitim kapsamında iş yerlerinin zaman ve insan maliyetine olumsuz etki eden pek çok durumun iyileştirilmesi amacıyla çeşitli teknikler paylaşan Ebru Şinik, verdiği eğitimle odaklanma, çözüm üretme, iletişim kurma ve aidiyet hissinin eksikliği gibi problemler yaşayanlar için kolay uygulanacak ve onları kısa sürede çözüme ulaştıracak bilgiler verdi.

Çalışan Motivasyonu İçin Wellbeing