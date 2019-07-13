Dinar'dan kısa kısa

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ilçedeki bazı engelli aileleri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Kapankaya, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Engelli kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı asla unutmayız. Devletimizin desteğini, sıcak elini her zaman yanınızda hissedeceksiniz. Dolayısıyla sizlerin bir isteği ve talebi olduğunda biz her zaman yapmaya hazırız." dedi.

Dinar MYO'da toplantı

Dinar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlık toplantısı yapıldı.

Okul binasındaki toplantıya, Dinar MYO Müdürü Hayrettin Ertan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve okul personeli katıldı.

Ertan, burada yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde erkek ve kız yurdumuz kesin açılıyor. Bunun yanında ise, Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulumuzdaki iki bölüme 80 öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA