Dinar'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Dinar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Altmışevler Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'ndaki bilim fuarınının açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda emeği geçen öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Murat Nail Üner de 47 danışman öğretmen nezaretinde 70 öğrencinin inceleme, araştırma ve değerler eğitim kategorisinde toplam 20 projede çalışma yapıldığını ifade etti.

İlçe protokolü, açılışın ardından fuardaki öğrencilerin projelerini inceledi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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