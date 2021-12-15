Dinar'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dinar'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Dinar'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Dinar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Dinar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Altmışevler Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'ndaki bilim fuarınının açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda emeği geçen öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Murat Nail Üner de 47 danışman öğretmen nezaretinde 70 öğrencinin inceleme, araştırma ve değerler eğitim kategorisinde toplam 20 projede çalışma yapıldığını ifade etti.

İlçe protokolü, açılışın ardından fuardaki öğrencilerin projelerini inceledi.

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

 FATİH'TE CAN PAZARI

FATİH'TE CAN PAZARI

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title