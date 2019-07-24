Dinar'da lavanta ürünleri için satış mağazası yapılıyor

Dinar'da lavanta ve yöresel ürünlerin yer alacağı satış mağazası kuruluyor.

İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar-Sandıklı kara yolunun 10. kilometresinde yapımı devam satış noktasında incelemelerde bulundu.

Satış noktasının Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde kurulan dernek aracılıyla yapıldığını dile getiren Kapankaya, "İlçemizin tanıtımı, yöresel ürünlerimizin sergilenmesi ve satışı için 340 metrekare ahşaptan satış mağazamızı yapıyoruz. Amacımız lavanta üretiminin ülkemizde yaygınlaşması,iç pazarda özellikle kozmetik sektöründe yurt dışından ithal edilen ve ham madde olarak kullanılan kaliteli lavanta yağının ülkemizde üretilebildiğini ortaya koymak. Yaklaşık 600 bin liraya mal olacak satış mağazamızı en kısa zamanda hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA