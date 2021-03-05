Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı

05.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10

Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı yaklaşık 300 nüfuslu Çakıcı köyü artan korona virüs (Covit-19) vakaları sebebiyle karantinaya alındı.

Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı yaklaşık 300 nüfuslu Çakıcı köyü artan korona virüs (Covit-19) vakaları sebebiyle karantinaya alındı.

Dinar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Selami Kapankaya'nın başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı. Toplantıda ilçeye bağlı yaklaşık 300 nüfuslu Çakıcı köyünde ikamet eden vatandaşlarda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, kurul tarafından tedbirlerin arttırılması uygun görülerek karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamında köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, bölgeden zorunlu geçişler ise izin belgesi kontrolü yapılarak gerçekleştirildi. Köyde her evden bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarına karşılamak için sokağa çıkmasına izin verilirken, ayrıca kahvehane ve berber gibi iş yerlerinin de kapatılmasına karar verildi. Ayrıca Çakıcı İlkokulu'nda karantina süresince eğitime ara verilerek öğrencilerin uzaktan eğitim ile öğrenimine devam edilmesine. Köyde ikamet eden kendi imkanlarıyla veya taşımalı sistemle köy dışına giderek eğitimine devam eden öğrencilerin de yine eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam etmelerine ve okul idarecilerince izinli sayılmalarına karar verildi.

Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı
Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı
Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı
Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Lady Gaga Hande Soral Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Metin Oktay Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:10:58. #1.15#
title