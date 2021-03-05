Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı

Dinar'da 300 nüfuslu köy korona karantinasına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı yaklaşık 300 nüfuslu Çakıcı köyü artan korona virüs (Covit-19) vakaları sebebiyle karantinaya alındı.

Dinar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Selami Kapankaya'nın başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı. Toplantıda ilçeye bağlı yaklaşık 300 nüfuslu Çakıcı köyünde ikamet eden vatandaşlarda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, kurul tarafından tedbirlerin arttırılması uygun görülerek karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamında köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, bölgeden zorunlu geçişler ise izin belgesi kontrolü yapılarak gerçekleştirildi. Köyde her evden bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarına karşılamak için sokağa çıkmasına izin verilirken, ayrıca kahvehane ve berber gibi iş yerlerinin de kapatılmasına karar verildi. Ayrıca Çakıcı İlkokulu'nda karantina süresince eğitime ara verilerek öğrencilerin uzaktan eğitim ile öğrenimine devam edilmesine. Köyde ikamet eden kendi imkanlarıyla veya taşımalı sistemle köy dışına giderek eğitimine devam eden öğrencilerin de yine eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam etmelerine ve okul idarecilerince izinli sayılmalarına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL