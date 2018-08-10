Dinar'da 150 Kişinin Tapu Sorunu Çözülüyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bağlı Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinde bulunan 150 kişinin tapu sorunu çözülüyor.

Dinar ilçesinde 10 yıldan beri çözülemeyen tapu sorunu, 18 uygulaması ile çözülüyor. Mahalle muhtarı Niyazi Yılmaz mahalleyi temsilen 30 kişi ile birlikte tapu ve diğer sorunların çözümü için Belediye Başkanlığında düzenlenen bir toplantıya katıldı. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın da katıldığı geniş çaplı toplantıda Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinin bütün sorunları görüşüldü. 150 kişinin anlaşmazlığı yüzünden bir türlü uygulanamayan 18. madde uygulaması nihayet projelendirilerek çözüme kavuşacak. Mahalle Muhtarı Niyazi Yılmaz mahallede bulunan tapu, yol ve diğer bütün sorunları toplantı da Belediye Başkanına ve yetkililere aktardı. Yapılması gereken işlerin olduğunu da belirten Yılmaz, "Gazi Mehmet Çavuş Mahallemize daha da ayrı bir özen gösterilmesi gerekiyor. Gerekli hizmetleri belediye ile birlikte mahallemize yapalım" dedi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise toplantıda yaptığı konuşmasında, vatandaşların kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yüzünden 18. madde uygulamasının yapılarak tapuların bir türlü verilemediğini, ancak belediyenin mahallede yaptığı çalışmalar ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler sayesinde anlaşmazlıkların giderilerek tapuların kısa sürede verileceğini söyledi.

Gazi Mehmet Çavuş Mahalle sakinleri Muhtar Niyazi Yılmaz'a ve Belediye Başkanı Saffet Acar'a tapularına kavuşacakları için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR