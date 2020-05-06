Din görevlilerinden suç duyurusu

Sinop'ta din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeline yapılan hakaretlere karşı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sinop'ta din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeline yapılan hakaretlere karşı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sinop Adliyesi önünde bir araya gelen din görevlileri yaptığı basın açıklamasında, "Malumunuz son zamanlarda dine hakaret etmek için din görevlilerine hakaret eden durumlarla çok karşılaşır olduk. Daha önce söz konusu durumlarla ilgili basın açıklamalarında bulunduk. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde değinmiş olduğu konularla ilgili Kur'an-ı Kerim'in emri olduğu halde bazı kişi ve kurumlar Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeline hakaretlerde bulunulmuştur. Bu tür hakaretleri kabul etmemiz veya sessiz kalmamız asla düşünülemez. Şikayet konusu eylemleri gerçekleştiren kişi hakkında soruşturma yapılarak, cezalandırılması için ülke olarak hassas bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde savcılığımıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası Diyanet-Sen Sinop Merkez İlçe Temsilcisi Şahin Köstek, Önder İmam Hatipliler Derneği Sinop Başkanı İsmail Aksoy, Sinop Din Görevlileri Dernek Başkanı Yakup Aracı ve Sinop Kur'an Kursları Dernek Başkanı Rafet Arslan tarafından Sinop Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İHA