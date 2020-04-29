Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı
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Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı

Gümüşhane'de din görevlilerinin maaşlarından artırdıkları parayla hazırladıkları yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı
29.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:13

Gümüşhane'de din görevlilerinin maaşlarından artırdıkları parayla hazırladıkları yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan, Gümüşhane'de İl Müftüsü Osman Ayas'ın himayesinde "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" ve "Vakit Türkiye için iyilik vakti" sloganıyla yürütülen proje kapsamında din görevlilerin maaşlarından yaptıları katlılarla gıda kolileri hazırlandı.

Hazırlanan gıda kolileri, vefa destek gruplarında yer alan Gümüşhane Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yardımların imkanlar ölçüsünde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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