Dilucu Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu
IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısına sahra hastanesi kuruldu.
İran'da, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısında da tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından sınır kapısının gümrük sahasına kurulan sahra hastanesine Türkiye'nin değişik bölgelerinden doktor ve sağlık çalışanları görevlendirildi. Çadırın kurulmasının tamamlanmasının ardından sınırda geçiş için bekleyen TIR sürücüleri, hastaneye alınmaya başladı. Yaklaşık 14 gün boyunca müşahade altında tutulacak sürücüler, hastalık tespit edilmemesi halinde taburcu edilecek.
- Iğdır
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA