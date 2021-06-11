Dilovası Osb'yi Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim ve İş Gücünü Yerinde İnceledi

Vali Seddar Yavuz, ülke ekonomisine, kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayan iş dünyasına ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Seddar Yavuz, ülke ekonomisine, kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayan iş dünyasına ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Yavuz, bugün de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, yönetim binasına geçip, çalışmalar hakkında bilgi alarak, bir süre sohbet etti.

Vali Seddar Yavuz, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalardan Kartal Bombe Sanayi üretim tesisleri ile ülkemizde yerli sermayeli iki akü firmasından biri olan Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. ve Tic. A. Ş. 'yi ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan, çalışmaları ve ürünleri yerinde inceleyen Vali Yavuz, tesis yetkililerine ülke ekonomisinin gelişmesine sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre