Dilovası'nda kömür deposundaki yangında yayılan kokuya vatandaşlardan tepki

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmada depolanan kömürlerin yanması nedeniyle yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar eylem yaptı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmada depolanan kömürlerin yanması nedeniyle yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar eylem yaptı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kokudan etkilenen vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

Dilovası'nda tahliye edilmesine karar verilen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmada kömür yığınının içinde yanma meydana geldi. 2 gündür bölgeden yayılan kötü koku bölge halkını rahatsız etti. Dilovası Turgut Özal Mahallesi ve diğer mahallelerde yaşayan yaklaşık 150 kişi, akşam saatlerinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin önüne yürüdü. Vatandaşlar organize sanayi bölgesinin önünde kömür yüklü kamyon girişlerini engelledi. Bölgeye gelen polis ekipleri önlem alırken, öfkeli kalabalık sakinleştirdi.Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin önüne gelerek eylem yapan vatandaşlarla görüştü. Kaymakam Alkan kötü kokuya neden olan firmaya 88 bin TL ceza kesildiğini, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin tahliye edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Alkan, kolay bir çalışma olmadığını söndürme çalışmaları için kömür yığınının tek tek ayıklandığını belirterek, vatandaşlardan yarına kadar sabırlı olmalarını istedi. Kaymakam Alkan7ın yaptığı açıklamalardan sonra kalabalık bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cihan TEKER