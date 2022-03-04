Dilovası'nda deprem eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik deprem eğitimi ve tatbikatı düzenledi.

Yahyakaptan Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iz takip ve kurtarma köpekleri "Kor" ile "Dev" ile katıldı.

Etkinlikte, JAK Tim Komutanı Astsubay Oğuz Şimşek tarafından sunum yapıldı.

Öğrencilere deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası nasıl davranılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Şimşek, sorularını da yanıtladı.

Daha sonra uygulamalı olarak yaşam üçgeni ve AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması öğrencilere anlatıldı.

Planlama gereği okulun sireninin çalmasıyla öğrenciler, kendilerine aktarıldığı şekilde hızlıca binayı tahliye ederek, toplanma alanına koştu.

Tatbikat, jandarma komando ekiplerinin çadır kurma uygulamasıyla devam etti.

Ardından arama kurtarma köpeği "Kor" ve iz takip köpeği "Dev"in eğitimlerdeki başarıları uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi.

Etkinlik sonunda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere hediyeler verildi.