Dilovası'nda denetimler devam ediyor

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün pazarlardaki fiyatları kontrol etmek için yapmış olduğu denetimler aralıksız devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde kurulan pazarlarda etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor. Denetim ile ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapılan denetimler ile vatandaşların hakkını korumaya devam edeceklerini söyledi. Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ilçe genelinde market, bakkal ve ilçe pazarlarını denetlemek üzere sürekli sahada olduklarını belirten Başkan Şayir, "Zabıta ekiplerimiz, ilçemiz genelinde bulunan bakkalları, marketleri ve ilçe pazarını gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz denetimlerde Pazar esnafımıza etiket kontrolleri fatura irsaliye incelemeleri yapılmıştır. Yapılan kontrollerde fahiş fiyat konusunda esnaflarımız uyarılmış, denetimlerin sürekli hali devam edeceği oluşan olumsuzluklara yasal ve cezai işlemlerin yapılacağı konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA