Dilovası'nda Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü Yılı Kutlandı

Dilovası'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve şehitler günü dolayısıyla etkinlik ve anma programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Dilovası'nda anma töreni gerçekleşti. Dilovası Belediyesi önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı vekili Mehmet Hamalı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Belediye Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü etkinlikleri, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin, Atatürk anıtına çelenklerini bıraktı. Çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Diliskelesi Şehitliği'nde yapılan programda ise, ilçe imamları tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardında İlçe Müftüsü Osman Barış şehitler dua etti. Duanın ardından protokol mensupları şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek çiçek bıraktı. - KOCAELİ