Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı

22.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:46
Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye ve sanayi işbirliğiyle temin edilen 1100 tablet bilgisayar, ilçedeki üniversite öğrencilerine teslim edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye ve sanayi işbirliğiyle temin edilen 1100 tablet bilgisayar, ilçedeki üniversite öğrencilerine teslim edildi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Asım Alkan, salgın süreciyle eğitimin internetten yapılmasıyla bilgisayar ve tabletlerin öneminin bir kez daha ortaya çıkarttığını belirtti.

Dilovası Belediyesi ve Makineciler OSB yönetiminin, ilçede ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitimleri konusunda sıkıntı yaşamamaları için tablet dağıtarak büyük destek verdiğini aktaran Alkan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gebze Ticaret Odasının da destekleriyle ilçemizde hiçbir öğrencimizin eksiği kalmayacaktır. Tabletlerin sağlanmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "İnşallah geleceğimiz olan gençlerimiz eğitimlerine daha iyi şekilde devam edecek ve ileride bu kenti daha güzel hale getireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hamza Şayir de öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, sanayi kuruluşlarının desteğiyle temin edilen 1100 tablet bilgisayar, üniversite öğrencilerine dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Umut Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 19:02:45. #1.15#
title