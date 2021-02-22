Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye ve sanayi işbirliğiyle temin edilen 1100 tablet bilgisayar, ilçedeki üniversite öğrencilerine teslim edildi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Asım Alkan, salgın süreciyle eğitimin internetten yapılmasıyla bilgisayar ve tabletlerin öneminin bir kez daha ortaya çıkarttığını belirtti.

Dilovası Belediyesi ve Makineciler OSB yönetiminin, ilçede ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitimleri konusunda sıkıntı yaşamamaları için tablet dağıtarak büyük destek verdiğini aktaran Alkan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gebze Ticaret Odasının da destekleriyle ilçemizde hiçbir öğrencimizin eksiği kalmayacaktır. Tabletlerin sağlanmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "İnşallah geleceğimiz olan gençlerimiz eğitimlerine daha iyi şekilde devam edecek ve ileride bu kenti daha güzel hale getireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hamza Şayir de öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, sanayi kuruluşlarının desteğiyle temin edilen 1100 tablet bilgisayar, üniversite öğrencilerine dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral