Dilovası Belediyesi mezarlıkları duasız bırakmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dilovası Belediyesi mezarlıkları duasız bırakmadı

Dilovası Belediyesi, 81 İl'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuttu.

Dilovası Belediyesi mezarlıkları duasız bırakmadı
24.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:23

Dilovası Belediyesi, 81 İl'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuttu.

Şehitlikte başlayan organizasyona Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, ve şehir yakınları katılım sağladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bir süredir belirli aralıklarla devam eden dışarı çıkma kısıtlamasının, Ramazan Bayramı'nda arefe gününden başlayarak 4 gün boyunca uygulanacağı ilan edilmişti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de mezarlık ziyaret edemeyecek olan vatandaşların bayrama buruk girmesini istemeyen Dilovası Belediyesi, günler öncesinden hummalı bir çalışma başlattı.. Mezarlıklar için özel ekipler oluşturan Belediye, öncelikle Şehitlik ve diğer mezarlıkların temizlik ve bakımlarını gerçekleştirdiler. Bayramın 1. günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren tüm mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Gerçekleştirilen organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara canlı olarak yayınlandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm mezarlıkların bakım ve temizliklerinin yapıldığını ifade ederek 'Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun. 'Yakınlarımızın mezarlarını ziyaret edemedik, bir Fatiha okuyamadık, bakımlarını yapamadık' diye üzülmesinler. Yapılacak her şeyi biz yerine getirdik. Mezarlıklar konusunda titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Şehitliklerimiz ve tüm mezarlıklarımızın bakımları özenle yapıldı. ve her birinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi' dedi.

Sabahın erken saatlerinde mezarlıkları tek tek ziyaret eden Başkan Şayir, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Mezarlıklarda gerçekleştirilen organizasyonu evlerinde, sosyal medya üzerinden canlı olarak seyreden Dilovalılar'ın, uygulamadan duydukları memuniyet mesajlara da yansıdı. Vatandaşlar, başta Belediye Başkanı Hamza Şayir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi Haber
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Hazal Kaya Türkan Şoray Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş
Daha Fazla Müzik Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Dilovası Belediyesi mezarlıkları duasız bırakmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 21:23:48. #1.15#
title