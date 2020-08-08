Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara bir sert mesaj daha geldi
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Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara bir sert mesaj daha geldi

Kadınlara yönelik hakaret içerikli köşe yazısından sonra AK Parti Kadın Kolları tarafından dava edilecek olan Abdurrahman Dilipak, bugün de sert sözlerine devam etti. Dilipak, yazısında "Bu şekilde cehenneminize odun taşıyor olacaksınız" ifadesini kullandı.

Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara bir sert mesaj daha geldi
08.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:38

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan AK Partili kadınları yazısında sert şekilde eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a AK Parti içinden tepkiler büyüyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Partili kadınların hukukunu korumanın boyunlarının borcu olduğunu belirtirken, kadınlara dönük hakaretleri ile tepki çeken köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın ifadelerini yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Tepkilerin odağındaki Dilipak ise kendisine yönelik eleştirilere "Gün doğmuş, gün batmış.." başlıklı köşe yazısında yanıt verdi.

"CEHENNEMİNİZE ODUN TAŞIYOR OLACAKSINIZ"

İstanbul Sözleşmesi'nin ahiret yurdu için bir imtihan vesilesi olduğunu yazan, Dilipak, "İlahi iradeyi hesaba katmadan kurgular yapacak olursanız, hele rızayı da bir kenara bırakır ve ihtirasla arzularınızın peşine düşerseniz, o şey sizin imtihanınız olur. Bu şekilde, ya kendi cennetinize sırtınızda tuğla taşıyor olacaksınız ya da kendi cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız. Unutmayalım ki, ameller niyetlere olduğu gibi, bazen da cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşeli olabilir."ifadelerini kullandı.

"YANLIŞLARA KARŞI DİRENENLERDEN OLACAĞIM"

Dilipak, yazısını şu sözlerle tamamladı: "Ben her halûkârda, sabredenlerden, şükredenlerden, yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah! Allah bizi zor bir imtihana da sokabilir, işler bir şekilde yoluna da girebilir. Benim duam hep, Allah'ın bize güç vermesi ve işimizi kolaylaştırması yönünde olacak. Bu süreç sonunda yine Allah'ın dediği olacak ama birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek. Ya Rab bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Amin. Selâm ve dua ile."

DİLİPAK NE DEMİŞTİ?

Dilipak, 27 Temmuz'da Yeni Akit'te yayımlanan "AKP'nin papatyaları" başlıklı İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olarak yazdığı köşe yazısında "Bugünkü başımızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa! (fahişe). Bu sözleşmeler de bununla ilgili." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusu 13 Ağustos'taki AK Parti MYK toplantısında ele alınacak.

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