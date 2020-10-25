Dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Taksim'de dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı.

Taksim'de iki dilenci grubu arasında "Neden bölgeme girdin" kavgası çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri meydan kavgasına müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean telefon ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı