Dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada
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Dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

25.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:00

Taksim'de dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı.

Taksim'de iki dilenci grubu arasında "Neden bölgeme girdin" kavgası çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri meydan kavgasına müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean telefon ile kayıt altına alındı.

Dilencilerin 'Neden bölgeme girdin' kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
KRAL: Dilençilik meslek oldu 5 kişilik 1 ailede 2 kişi dilense günde adam başı 100 tl dilense 200 X 30 6 bin tl yapıyor memur maaşı 5 bin
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