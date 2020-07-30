Dilenci kadın eliyle kameraya sopayla gazeteciye saldırdı
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Dilenci kadın eliyle kameraya sopayla gazeteciye saldırdı

Dilenci kadın eliyle kameraya sopayla gazeteciye saldırdı Kavşakta pankartla dilenip trafiği tehlikeye düşürdü, görüntü çeken gzeteciye saldırdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogar kavşağını mekan edinen dilenciler, zabıta ve polisin yazdığı cezalara rağmen dilenmeye devam ediyor.

Dilenci kadın eliyle kameraya sopayla gazeteciye saldırdı
30.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:10

Dilenci kadın eliyle kameraya sopayla gazeteciye saldırdı

Kavşakta pankartla dilenip trafiği tehlikeye düşürdü, görüntü çeken gzeteciye saldırdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogar kavşağını mekan edinen dilenciler, zabıta ve polisin yazdığı cezalara rağmen dilenmeye devam ediyor. Annesiyle birlikte dilenen genç kadın, çekim yapan basın mensuplarına 'Utanmıyormusun çekmeye' diyerek yerde bulduğu plastik sopayı salladı.

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte başka il ve ilçelerden araçlarla getirilen dilenciler Manavgat çevreyolundaki kavşaklar ve Manavgat merkezde boy göstermeye başladılar.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinden para isteyen dilenciler trafik güvenliğini de tehdit ediyor. Elinde 'Yardımınıza ihtiyacım var. Yetimlerim var' yazılı tabela taşıyan dilenci kadın, Manavgat belediyesi Zabıtalarını görünce kaçmaya çalıştı. Çekim yapan İhlas Haber Ajansı Muhabirine sözlü saldırının yanı sıra, kamerasına vurmak suretiyle saldırıda bulunan dilenci kadın. Bununla da yetinmeyip refüjde bulduğu plastik levhayı vurmaya kalkıştı.

Adının Türkan D. olduğu belirlenen dilenci kadın, yolun karşısında kendisiyle birlikte dilenen annesi Hafize K. ile birlikte zabıta aracına bindirilerek zabıta karakoluna götürüldü. Anne Hafize K., araca bindirildiği sırada, hasta olduğunu ilaç alabilmek için para topladığını iddia etti.

Zabıta karakoluna götürülen anne ve kızına dilencilik yapmak suçundan para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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