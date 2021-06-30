"Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri" sahipleri buldu

Dilek Sabancı tarafından yaptırılan ve ilk öğrencilerini 1997 yılında kabul eden Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni derece ile bitiren ilk üç öğrenci toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirasının sahibi oldu.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ödül kriterlerini sağlayan öğrenciler arasında okul birincisi Sıla Ece Kaya'ya 25, ikincisi Çağla Ayşe Er'e 15 ve üçüncüsü Ceren Karakuş'a 10 altın karşılığı Türk lirası ve başarı sertifikaları verildi.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, onlara şu sözleri iletti: "Sabancı Vakfı olarak uzun yıllardır gençlerin eğitimine katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin her bölgesine eğitim kurumlarından öğretmenevlerine, öğrenci yurtlarından kültür merkezlerine kadar, aralarında Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı 120'yi aşkın kalıcı eser kazandırdık. Bugün burada kutladığımız başarılarınızın arkasında çok büyük bir emek var, üç değerli kız öğrencimizin bu ödülü alıyor olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Pandeminin zorlu koşullarında devam ettiğiniz eğitim-öğretim hayatınızda elde ettiğiniz başarılar için sizi kutluyorum, öğretmenlerinize ve ailenize önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayalini kurduğunuz mesleklerde başarılı olmanızı dilerim.''

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu sene 243 öğrenci mezun oldu. Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanı alan ve üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Dilek Sabancı Başarı Bursu" veriliyor.

Kaynak: Bültenler