Dilek Hemşire'nin adı parkta yaşatılıyor

Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına alamadan yaşamını yitiren Hemşire Dilek Çetin Akçabelen'in adını, oturduğu Gültepe Mahallesi'ndeki parka verdi.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) önce yoğun bakım, ardından ameliyathane hemşiresi olarak yüzlerce hastaya şifa veren 30 yaşındaki Dilek Çetin Akçabelen'in en büyük dileği bebek sahibi olmaktı. Ancak 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Akçabelen'in durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alınmıştı. Bebeğinin doğumunun ardından yoğun bakımda 47 gün yaşam savaşı veren Dilek Hemşire 31 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece'de oturan Dilek Hemşire'yi unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, Gültepe Mahallesi Er Sokak üzerinde 1.163 m2 alandaki parkın adını Hemşire Dilek Çetin Akçabelen Parkı yaptı.

KEMAL ÇEBİ: SAĞLIK NEFERLERİMİZİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ

Dilek Akçabelen'i minnetle andıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Yüzlerce hastaya şifa olmuş, sağlık neferimiz Dilek Hemşire'yi 30 yaşında, bebeğine doyamadan kaybettik. Yakın çevresinden öğrendiğimiz kadarıyla doğa aşığı bir kızımızdı. İlçemizde yaşamış Dilek Hemşire'nin adını kendi oturduğu mahallesinde bir parkta ölümsüzleştirmek istedik. Kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı