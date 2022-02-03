Dilber Ay Filminin Galasında Açıkladı! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Boşanıyor

Şarkıcı Sinan Akçıl,geçtiğimiz şubat ayında Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Akçıl ile Kıratlı'nın evliliğinde sorun yaşadığı biliniyordu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 'Dilber Ay' filminin galasına katıldı. Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'dan boşanacağını açıkladı.

"BOŞANMA SÜRECİNE GİRDİK"

Gazetecilerle sohbet eden Akçıl, "Burcu ile resmi olarak boşanma sürecine girdik. Karşılıklı olarak halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "14 Şubat'a sevgilim olmadan gireceğim" itirafıyla da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021'de eski eşiyle ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Hürriyet'in ulaştığı Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı.

"TEKRAR BOŞANABİLİRİZ"

"Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikah öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez aşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında; Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir.

Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sinan Akçıl'ın eşi kim; Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.