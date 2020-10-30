Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer öldü mü? Dilay Kemer'in hastalığı ne?
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Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer öldü mü? Dilay Kemer'in hastalığı ne?

30.10.2020 08:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:55
Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer öldü mü? Dilay Kemer'in hastalığı ne?

Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, sosyal medya hesabından ikinci kez ilik nakli olacağını duyurarak sevenlerinden dua istedi. Vatandaşların ilgi odağı haline gelen ünlü sunucu hakkında Dilay Kemer kimdir? Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer hastalığı ne, Dilay Kemer niye öldü gibi aramalar yapıldı.

Ünlü sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Sosyal medya hesabından ikinci kez ilik nakli olacağını duyura ünlü sunucu için destek mesajları yağarken Dilay Kemer kimdir? Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer hastalığı konuları merak edildi.

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.

2009 yılında kendine bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyor.

DİLAY KEMER ÖLDÜ MÜ?

Uzun süredir tedavi gören Dilay Kemer hayatını kaybetti.

Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer öldü mü? Dilay Kemer'in hastalığı ne?

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