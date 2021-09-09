Dilara Korkmaz kimdir? Kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç, instagram hesabı nedir?

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi. Bunun ardından vatandaşlar Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Dilara Korkmaz kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, boyu kaç, kilosu kaç? Dilara Korkmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Gündemin merak edilen isimleri arasında Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz geliyor. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? Dilara Korkmaz boyu kaç? Dilara Korkmaz sevgilisi var mı? Dilara Korkmaz evli mi? Dilara Korkmaz kilosu kaç? Dilara Korkmaz aslen nereli? Dilara Korkmaz dizilerde oynuyor mu? İşte tüm detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MİSS TURKEY 2021 BİRİNCİSİ KİMDİR?

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının sonuçları belli oldu. Sonucu merak edilen yarışmada birincilik tacını Dilara Korkmaz taktı.

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz 23 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapmakta olan Dilara Korkmaz'ın boyu 1.77 metredir. Dilara Korkmaz, Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist arasından birinci seçilmiştir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Dilara Korkmaz'ın İnstagram'da toplamda 17 bin takipçisi bulunmaktadır. Dilara Korkmaz'ın İnstagram hesabına "@dilarakorkmaz_" adresinden ulaşabilirsiniz.

MİSS TURKEY 2021 FİNALDEKİ İSİMLER KİMLER?

İşte Miss Turkey 2021 yarışmasında finale kalan diğer kızlar:

Kayra Türkoviç

Yeşim Toplu

Alara Eriç

Şira Sahilli

İlayda Gökalp

Tuana Cemre Calban

Nil Çukur

Sevcan Öksüz

Sena Leyla Yavuz

Su Bige Korucu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Birsu Deniz Aközbek

Birsel Buse Kadıoğlu

Selin Şahingöz

Dilara Korkmaz

Başak İlhan

Buse Orcan

Berfin Ant

Mercan Tezcan

Bahar Koltuklu

Cemrenaz Turhan