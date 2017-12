Dilara Koçak'tan İyi Yaşam Günlüğü 11. Yaşında

Dilara Koçak'ın ev sahipliğinde Sofa Hotel'de gerçekleştirilen davete iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de katıldı.

11 yıl önce Uzman Diyetisyen Dilara Koçak tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki bu konudaki ilk tematik ajanda olmasının yanı sıra yeni yıl klasiklerinden olma özelliği de taşıyan İyi Yaşam Günlüğü 18 Aralık günü yapılan davette görücüye çıktı.

Sofa Otel'de gerçekleştirilen davete Burcu Hanif, Günseli Kato, Zeynep Üstünel, Hülya Eltemur, Yelda Güral, Ender Saraç, Nihat Odabaşı, Dilek Hanif, Elif Edes Tapan gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de Dilara Koçak'ı bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Koçak 2018 yılının iyi yaşam trendlerini misafirleri ile paylaşırken, gezegeni iyileştirmek, sürdürülebilirlik, organik gıda, sıfır atık ve tencere yemeğini çok duyacağımızın da altını çizdi. Davete özel olarak hazırlanan menüde çikolatalı humus, zeytinli grissini, siyah spagetti gibi 2018 yılının trend olacak besinleri ile misafirlerine tam anlamıyla bir lezzet ziyafeti yaşattı.

Her yıl değişen konu ve içeriğiyle artan takipçi ve sadık okur kitlesiyle buluşan ve iyi yaşam için rehberlik eden İyi Yaşam Günlüğü, 2018'de de yıl boyunca size her gün rehberlik etmeyi, 13 farklı konuda daha fazla bilgi sahibi olarak, iyi yaşam amacınıza ulaşmanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Her güne farklı motivasyon cümleleri içeren iyi yaşam günlüğü, gün içinde yiyecek, içecek, egzersiz ve duygusal durum kaydınızı tutmanızı da sağlıyor.