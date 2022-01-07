Dilara Başaran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Masterchef Dilara elendi mi, kaçıncı oldu?

Masterchef Dilara kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Masterchef yarışmacıları, magazin severler tarafından merak ediliyor. Masterchef Dilara da merak edilen isimler arasında. Dilara, ilk turda levrek yaparak bir üst tura geçmeyi başarmıştı. Masterchef Dilara kim, kaç yaşında, nereli? Dilara Başaran evli mi? Dilara Başaran ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Masterchef 2021 yarışmacısı olan Dilara, 1997 doğumludur. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. 15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan Masterchef Dilara, 7-8 yıldır mesleğini yapıyor. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Dilara Başaran 6 Ocak tarihinde elenen isim oldu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet