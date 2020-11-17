Dilan Polat: Yurtdışında İvme Kazanmaya Devam Ediyoruz

Uzun yıllardır güzellik sektöründe emin adımlarla ilerleyen Dilan Polat güzellik merkezleri, yurt dışı pazarında giderek büyüyor.

5 ülkede 35 şubesi olan ve yaklaşık 30'un üstünde sözleşmelerini tamamlayan Dilan Polat, franchise konusunda büyük girişimlerle ilerliyor. Özellikle 2021'de Avrupa ve çevresinde anlaşmış olduğu bayii şubeleriyle, büyük bir pazara sahip olmayı hedefliyor.

Dilan Polat güzellik merkezleri ve DP medikal yönetim kurulu başkanı Dilan Polat, "500'ün üzerinde çalışana sahip şirketlerden biriyiz. Türk kadınlarının güzelliğine düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Özellikle zayıflama ve selülit konusunda yapısal olarak en çok uygulama yaptıran ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bizlerde Dipomed markası altında bulunan ve uzun yıllardır ürünlerinden, makinelerinden güzel sonuçlar aldığımız işlemlerimiz, sosyal medyada çok büyük bir ilgi gördü. Kullanıcıların yorumları ve deneyimleri ile yurt dışı pazarından büyük bir bayilik talebi oluşmuştu, son zamanlarda bu konuya önem vererek kısa bir sürede 5 ülkede şube veren bir kuruluş haline geldik. Ve bununla da kalmayıp bir çok yeni ülkedeki girişimcilerimizle de konuşmaya devam ediyoruz. Markamız için 2021 yılında 5 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'de yapmış oldukları uygulamalarla yurt dışı pazarında da adını duyuran ve büyük yatırımlarda bulunan Dilan Polat, "Türkiye'de güzellik ve bakım ürünleri sektöründe ilk 5'te yer alıyoruz. Başarı kolay elde edilmiyor. Büyük çalışmalar ve azimle ilerledik, ilerlemeye de devam ediyoruz. Yurt dışında yer alan güzellik ve bakım markaları arasında şu an ilk 20'nin arasına girdik. Hedefimiz ilk 3'te yer almak.Bunun için bizlerle iş birliğinde bulunan danışanlarımızın memnuniyeti çok önemli. Almanya başta olmak üzere Fransa, Belçika, İngiltere vb. birçok ülkede franchise'larımız bulunuyor. Burada yapılan işlemlerimizin memnuniyeti katlanarak artmakta. Bunun için gerek ürünlerimiz gerek uygulamalarımızın güvenilirliği ve kalitesine büyük önem göstermekteyiz. "diye ifade etti.

Ayrıca sözlerine şöyle devam etti Polat; "Pandemi sürecinde herkes evlerinde olduğu için kilo alımlarında büyük bir artış oldu. Türkiye başta olmak üzere yurt dışında da güzellik ve bakım sektörlerine yöneliş oldukça arttı.Sadece kadınlarda değil, erkeklerinde bakımlara büyük ilgisi olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Sağlıklı bir görünüm için çeşitli ürünlerle sıkılaşma, selülit ve çatlak tedavileri, cilt bakımlarına ilgi oldukça revaçta. Bunun için çeşitli merkezlere yönelim, son dönemde oldukça yükselme trendleri arasında girdi. Yurt dışında yaşayanların Türkiye'de bulunan uygulamalara ve markalara büyük bir ilgisi var. Belki sıla hasreti diyebiliriz ama orada ki firmaların hem fiyatlarının yüksek olması hem de el marifetliliğinin bizler kadar yüksek olmamasından kaynaklı diyebiliriz. Resmen sağlık ve güzellik sektöründe ihraç eden bir toplum haline geldik. Dünya'nın birçok ülkesinden sadece cilt bakımı veya selülit bakımı için gelen danışanlarımız var. Belirli bir süre sonra, bu kişiler beğendiği markalara kolay ulaşabilmek için, o markayı kendi ülkelerinde istemektedirler. Bizlerde bu konuda gelen talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz."