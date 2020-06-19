Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Son olarak Çukur dizisinde "Sena" karakterini canlandıran Dilan Deniz Çiçek, Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı "Yarına Tek Bilet" filmi ve önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak yeni dizisi "Yarım Kalan Aşklar" için saç stilini değiştirdi.

Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra eğitim programlarına odaklanmıştı. Sinema filmi ile gündemde olan ve önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak yeni dizisi için hazırlık yapan Dilan Çiçek Deniz, değiştirdiği saç stiliyle dikkat çekti.

YENİ DİZİ İÇİN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Güzel oyuncu, bugünlerde seyirciyle buluşan Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı "Yarına Tek Bilet" filmi için kamera karşısına kaküllü saçıyla geçmişti. Deniz, rol arkadaşı Burak Deniz ile önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağı "Yarım Kalan Aşklar" dizisi için de saç imajını değiştirdi.

"SETLERE KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

"Bu küçük yenilikle çok özlediğim setlere kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyorum" diye konuşan güzel oyuncu, durgun karantina dönemi sonrasında başlayan iş yoğunluğundan memnun olduğunu belirtti.