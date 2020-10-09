Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır, nereli, hangi dizide oynuyor, hangi filmlerde oynadı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır, nereli, hangi dizide oynuyor, hangi filmlerde oynadı?

09.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:40
Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır, nereli, hangi dizide oynuyor, hangi filmlerde oynadı?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Dilan Çiçek Deniz , sevenlerinin merak konusu oldu. Peki, Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında ve nereli, hangi dizide oynuyor? Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Ekranlarda Sena Koçovalı olarak gösterdiği performansla Çukur dizisinde büyük beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz , magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında, nereli?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğmuştur.Türk oyuncu ve manken olan Dilan ÇiçekDeniz Miss Turkey 2014 ikincisi olmuştur.

Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ HAYATI?

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz(25), 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil olmuştur. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterine hayat vermiştir.

Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynamıştır.

2016 yılında başlayan Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Sena Koçavalı karaktariyleAras Bulut İynemli ile başrol oynamıştır.

Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür. 2018 yılında Avon'un ruj reklamında yer almıştır.

ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ SİNEMA FİLMLERİ

Tatlı Küçük Yalancılar

Güneşin Kızları

Bodrum Masalı

Çukur

Alev alev

Balayı

Yarına Tek Bilet

Yarım Kalan Aşklar – İnternet Filmi

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2014 Miss Turkey - Türkiye İkinci Güzeli

2016 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - Pantene Yıldızı Parlayanlar

2018 23. Magazin Gazetecileri Derneği – Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

İlgili Haberler

Kelly Brook kimdir? Kelly Brook kaç yaşında? Kelly Brook boy ve kilosu nedir? Kelly Brooke hangi filmlerde oynadı? Kelly Brook sevgilisi kim?
Kelly Brook kimdir? Kelly Brook kaç yaşında? Kelly Brook boy ve kilosu nedir? Kelly Brooke hangi filmlerde oynadı? Kelly Brook sevgilisi kim?
Kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık kaç yaşındadır? Kerem Alışık nereli? Kerem Alışık hangi dizide oynuyor? Kerem Alışık hangi filmlerde oynadı?
Kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık kaç yaşındadır? Kerem Alışık nereli? Kerem Alışık hangi dizide oynuyor? Kerem Alışık hangi filmlerde oynadı?
Djaniny Semedo kimdir? Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı?
Djaniny Semedo kimdir? Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Donald Trump Erkan Kandemir Süleyman Soylu
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Doğum Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır, nereli, hangi dizide oynuyor, hangi filmlerde oynadı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 09:40:26. #1.14#
title