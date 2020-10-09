Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşındadır, nereli, hangi dizide oynuyor, hangi filmlerde oynadı?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Dilan Çiçek Deniz , sevenlerinin merak konusu oldu. Peki, Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında ve nereli, hangi dizide oynuyor? Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Ekranlarda Sena Koçovalı olarak gösterdiği performansla Çukur dizisinde büyük beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz , magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında, nereli?
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğmuştur.Türk oyuncu ve manken olan Dilan ÇiçekDeniz Miss Turkey 2014 ikincisi olmuştur.
Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.
Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ HAYATI?
Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz(25), 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.
İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.
2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil olmuştur. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterine hayat vermiştir.
Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynamıştır.
2016 yılında başlayan Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Sena Koçavalı karaktariyleAras Bulut İynemli ile başrol oynamıştır.
Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür. 2018 yılında Avon'un ruj reklamında yer almıştır.
ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ SİNEMA FİLMLERİ
Tatlı Küçük Yalancılar
Güneşin Kızları
Bodrum Masalı
Çukur
Alev alev
Balayı
Yarına Tek Bilet
Yarım Kalan Aşklar – İnternet Filmi
DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN ALDIĞI ÖDÜLLER
2014 Miss Turkey - Türkiye İkinci Güzeli
2016 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - Pantene Yıldızı Parlayanlar
2018 23. Magazin Gazetecileri Derneği – Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu