Dilan Çiçek Deniz'e ödül
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Dilan Çiçek Deniz'e ödül

14.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 08:31
Dilan Çiçek Deniz'e ödül

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları ödüllerinde Dilan Çiçek Deniz '2020 Yılının En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' seçildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları ödüllerinde Dilan Çiçek Deniz '2020 Yılının En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' seçildi.

Dilan Çiçek Deniz'e ödülü Ozan Açıktan'ın yönettiği ve tamamı tren yolculuğunda geçen Yarına Tek Bilet filmindeki oyunculuk performansı kazandırdı. Önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törene dizisinin çekimleri nedeniyle katılamayan oyuncu, "Bu ödül benim sinema yolculuğumda çok önemli bir motivasyon sağladı." diyerek ödül için oy veren öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Hürriyet

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