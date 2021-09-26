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Dil Bayramının ödülleri sağlıkçılara adandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Kültür Sanat

- Dil Bayramının ödülleri sağlıkçılara adandı Çankaya Belediyesi ve Dil Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, "Yaşamak Şakaya Gelmez" başlıklı Dil Bayramı töreninde onur ödülleri sağlıkçılara sunuldu.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - - Dil Bayramının ödülleri sağlıkçılara adandı

ANKARA - Çankaya Belediyesi ve Dil Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, "Yaşamak Şakaya Gelmez" başlıklı Dil Bayramı töreninde onur ödülleri sağlıkçılara sunuldu.

Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Dil Bayramında onur ödüllerine Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Prof. Dr. Necmettin Ünal, Enfeksiyon Kontrolü Hemşiresi Esengül Şendağ layık görüldü.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Yekta Güngör Özden, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Dil Bayramını buruk bir coşkuyla kutladıklarını belirtti. Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'nu kurarak kültür devrimini başlattığını ifade eden Özel, "Bizler özgürce düşünerek dik durabiliyorsak bugün bunu Türk Devrimine borçluyuz. Bugün gündemin ilk sırasında ekonomik durumlar yer alıyor. Ancak işsizlikten daha da önemli olan yurttaşlık kimliğimizi yitirmemize yol açan çok önemli bir sorunumuz var o da tepeden tırnağa kullanılan dildir. Bugün burada onur ödüllerini salgının ilk gününden bu yana toplumu bilimsel akıl ve dille bilgilendiren sağlıkçılara adadık" dedi.

Bir ülkenin dili bağımsız olmazsa o ülkenin gerçek manada bağımsız olmasından söz edilemeyeceğini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Atatürk devrimleri, aydınlanma devrimleri ne kadar erozyona uğratılsa da uygarlık neslinin tersine akması asla mümkün değildir. Çünkü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, bize bir dogma bırakmadı. Onun için Atatürkçülük daima ilerleyen, daima gelişen ve çağı aşarak Türk milletine her zaman aydınlık yolu gösteren bir düşünce sistemidir. Bilim ve akıl asla yenilmez, Atatürkçülük asla yenilmez. Bu yıl onur ödüllerinin değerli hocalarımıza verilmesi çok büyük bir onur. Bu değerli insanlar iyi ki varlar. Pandemi döneminde hiçbir baskıya boyun eğmeden halkla her zaman doğruyu ve gerçeği paylaştıkları için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dil Bayramının ödülleri sağlıkçılara adandı

Dil Bayramının ödülleri sağlıkçılara adandı

Dil Bayramının ödülleri sağlıkçılara adandı

Dil Bayramının ödülleri sağlıkçılara adandı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri
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