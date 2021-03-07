Dikkat Çıldır Kırmızı olmasın
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Dikkat Çıldır Kırmızı olmasın

07.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:34
Dikkat Çıldır Kırmızı olmasın

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çıldır kaymakamı Alper Taş tarafından denetim yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çıldır kaymakamı Alper Taş tarafından denetim yapıldı. Ardahan'ın covid haritasında riskli durumda olmasından dolayı denetimler artı. Çıldır da ki vaka sayısının düşmesi ve bir an önce mavi renge bürünmesi için denetimler hız kesmeden devam ederken Kaymakam Taş'da birebir denetimlere katılarak halka uyarılarda bulundu.

Denetimler esnasında bir çok işletmeyi de ziyaret eden Taş İşlemler sahiplerine için uyarılar da bulunarak "Bildiğiniz üzere İlimiz riskli bölgede bulunmakta az riskli ve risksiz bölgeye ulaşmak bizim elimizde rehavete kapılmadan bilinçli bir şekilde alacağımız önlemler ile kısa sürede bunu başara biliriz. Sizlerde uzun zamandır işletmelerinizi açamadınız ve çeşitli sıkıntılar ile karşılaştınız. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte bu fırsat en iyi şekilde değerlendirerek, gerekli tedbirlerle birlikte mavi renge kısa sürede kavuşacağız. Özellikle siz işletme sahiplerinin aldığı önlemler bu süreçte daha etkili olacaktır. Bizler vatandaşlarımızla birebir irtibat kurarak bu süreçte disiplinli bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları için gerekli uyarıları yapıyor. Sizlerde işletmenize gelen her müşteriye bu uyarıları yaparak pandemi sürecini en hafif şekilde atlatılmasını sağlaya bilirsiniz. Bu konuda ne kadar özverili davranırsak o kadar hızlı bir şekilde tam normalleşmeye geçmiş olacağız" dedi. - ARDAHAN

Dikkat Çıldır Kırmızı olmasın
Dikkat Çıldır Kırmızı olmasın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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