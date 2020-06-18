Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
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Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi

KORONAVİRÜS salgınıyla beraber hayatın bir parçası olan maskeler, son zamanlarda araçların dikiz aynasında 'maske' takacağı olarak kullanılır hale geldi.

Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
18.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:23

KORONAVİRÜS salgınıyla beraber hayatın bir parçası olan maskeler, son zamanlarda araçların dikiz aynasında 'maske' takacağı olarak kullanılır hale geldi. Uzmanlar ise tıbbi ve cerrahi maskelerin araç içerisine asılması ya da bekletilmesinin sağlık açısından risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını günlük yaşamı da etkiledi. Pandemi öncesinde genellikle CD, nazar boncuğu, cevşen, peluş oyuncak ve çeşitli aksesuarın takıldığı araçların dikiz aynası salgınla birlikte 'maske' takacağı olarak kullanılır hale geldi. Bazı vatandaşların araç içerisinde takmayı tercih etmedikleri maskeyi dikiz aynası ile araç konsolu ya da sinyal koluna taktıkları gözlendi.

'ÇOĞU ARABANIN DİKİZ AYNASINDA MASKE VAR'Maskesini dikiz aynasına takan taksici Mehmet Sağlam, "Aracımda nazar boncuğu yine var. Maskeyi de mecbur takmak zorunda kaldık. Arabamıza yolcu aldığımız esnada maske takıyoruz, kaybolmaması ve yanımızda olması için orada bulunduruyoruz. Sadece bizde değil çoğu arabada maskeler dikiz aynasına takılmış şekilde" dedi. Bir diğer araç sahibi Cemal Kocaaslan da, "Arabada tek başıma olduğum için maskeyi dikiz aynasına taktım. Ailem ya da biri olduğu zaman maskeyi normal takıyoruz" diye konuştu.'MASKELER HERHANGİ BİR YÖNTEMLE DEZENFEKTE EDİLMEYE ÇALIŞILMAMALI'Son zamanlarda maskelerin araçlarda yer alan dikiz aynasında asılı halde göründüğünü aktaran Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilara İnan ise, "Ancak tıbbi ve cerrahi maske olarak nitelenen maskelerin hepsi tek kullanımlıktır. Bu maskeler tekrar kullanılmamalıdır. Araç içerisine asılması ya da bekletilmesi sağlık açısından da risk taşımaktadır. Maske, çıkarıldıktan sonra bir poşet içerisinde çöpe atılmalıdır. Maske çıkarıldıktan sonra da eller su ve sabunla iyice dezenfekte edilmelidir. Maskeler herhangi bir yöntemle de dezenfekte edilmeye çalışılmamalıdır. Güneşe astım, havalandırdım diye bir temizleme yöntemi ya da dezenfekte etme yolu yoktur. Bu işlemler maskenin yapıldığı malzemenin yapısını ve bütünlüğü bozmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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