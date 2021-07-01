Dikili'de bir grup, belediyenin düzenlediği arsa satış ihalesine tepki gösterdi
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Dikili'de bir grup, belediyenin düzenlediği arsa satış ihalesine tepki gösterdi

Dikili'de bir grup, belediyenin düzenlediği arsa satış ihalesine tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde belediyenin düzenlediği arsa satış ihalesinin iptal edilmesini isteyen bir grup, ihalenin yapıldığı konferans salonu önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir'in Dikili ilçesinde belediyenin düzenlediği arsa satış ihalesinin iptal edilmesini isteyen bir grup, ihalenin yapıldığı konferans salonu önünde basın açıklaması yaptı.

İslamlar Mahallesindeki 25 arsanın ihaleyle satışa çıkarıldığı belediyeye ait konferans salonu önünde toplanan grup adına açıklama yapan Mahalle Muhtarı Behçet Çetin, arsaların daha önce köy tüzel kişiliğine ait olduğunu, Belediyeler Yasasıyla ilçe belediyesine geçtiğini söyledi.

Bu arsaları daha önce mahalle sakinlerinin almak istediğini, Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile 5 yıl vadeli satış konusunda görüştüklerini ancak kabul edilmediğini aktaran Çetin, "Başkanımız bize yardımcı olmadı. Bu talebimizi kabul etmedi. Bugün 25 arsamız satışa çıkarıldı. Biz köy malımızın, arsalarımızın satılmasını istemiyoruz. İhalenin iptalini istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Akkuş ise "Seçtiğimiz belediye başkanı, seçim meydanlarında verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Geldiğinden beri yüzlerce arsa sattı. Kaç paraya sattı, nereyi sattı, açıklama yok." dedi.

Akkuş, köylüye sahip çıkılmasını, yapılan satışların şeffaf bir şekilde köylüye anlatılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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Dikili'de bir grup, belediyenin düzenlediği arsa satış ihalesine tepki gösterdi - Haberler
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