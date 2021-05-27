Bodrum'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.25 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmerler, İl Göç İdaresi Müdürülüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş