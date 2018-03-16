Dika'ya 2018 Yılının İlk Proje Başvurusu Yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2018 Yılı Mali Destek Programlarından Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yılın ilk proje başvurusunu Mardin Artuklu Belediyesi tarafından yapıldı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yaptığı açıklamada, 2018 Yılı Mali Destek Programlarının toplam bütçesinin 40 milyon lira olduğunu, bunun bugüne kadar ajansın çıktığı en yüksek bütçeli program olduğunu söyledi.

Bu yılki programların tamamının kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olacağını, kar amacı gütmeyen bir kesime yönelik hibe desteği sağlanacağını kaydeden Altındağ, bu teklif çağrılarıyla özellikle organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, belediyelerin ve tüm kamu kurumlarının bu destekten faydalanmasının amaçlandığını bildirdi.

Ajansın 2018 Yılı Mali Destek Programları olan Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi ve Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında 40 milyon lira hibe sağlanacağını ifade eden Altındağ, şöyle devam etti:

"Bu program ajansın bugüne kadarki en yüksek bütçeli mali destek programı olup kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak açılmıştır. 2018 yılındaki iki mali destek programından biri olan Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programının amacı bölgenin turistik, sınai ve ticari yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak altyapının desteklenmesi aracılığıyla rekabet gücünün artırılmasıdır. İkinci program olan Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programının amacı, terör nedeniyle zarar görmüş olan kentsel üst yapı ve ortak yaşam alanlarının geliştirilerek kent merkezlerinde yaşanabilirlik düzeyinin artırılmasıdır. Ayrıca kent estetiğinin geliştirilerek yaşam kalitesinin artırılması ve ortak yaşam alanlarının desteklenmesiyle kentlerde yaşanabilirlik düzeyinin artırılmasıdır."

Altındağ, programların son başvuru tarihinin 26 Mart olduğunu, başvuruların son güne bırakılmamasının yoğunluğu önlemek adına büyük önem arz ettiğini belirtti.