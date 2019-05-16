Dika'dan Mesleki Eğitim Projesine 405 Bin Liralık Destek

MARDİN (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin'in Midyat ilçesinde, Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi'ne 405 bin liralık hibe desteği sağladı.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve DİKA'nın Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi ve Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Midyat'ta Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi'nin başarıyla tamamlanması ile tanıtım ve sertifika töreni düzenlendi. Proje etkinlikleri çerçevesinde eğitim gören öğrenci ve katılımcılara sertifikaları verildi.

Yapılan tanıtım ve sertifika törenine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi'nin çok önemli olduğunu söyledi. Altındağ, "Bu tür projeleri desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mesleki eğitimde kullanılan geleneksel yöntemlerin yerine yenilikçi yöntemlerin kullanılarak mesleki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sadece Midyat için değil ülke içinde büyük önem taşımakta. Bölgemizdeki işsizlik sorununa çözüm üretmek adına, işsizlere meslek kazandırmak, meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerin modern imkanlarla teknik eğitim alması ile piyasadaki mevcut iş sahibi kişilerin uzmanlaşması sağlanacaktır. Başarılı bir şekilde uygulanarak hayata geçirilen örnek proje sayesinde Midyat modern teknik altyapıya sahip bir meslek lisesine sahip oldu. Makine ve teçhizat imkanları açısından bölgede ilk ve tek olan mesleki teknik lisede, beş ayrı eğitim atölyesinin donatıları temin edilerek öğrenci ve kursiyerlerin kullanımına hazır hale getirildi" dedi.

Programın sonunda eğitime katılan kursiyerlere DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik ve Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir tarafından sertifikaları verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA