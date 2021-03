Dijital Pazarlama Uzmanı Ümit Yılmaz, yurtdışı ihracat için dijital pazarlamanın önemini anlattı

Teknoloji ve internet artık yaşantımızın her alanına girmeye başladı. Özellikle koronavirüs pandemisi, internet kullanımını bazı ülke ve bölgelerde neredeyse %100 oranına kullanımın artmasına neden oldu. Bu durum dijital pazarlamanın da müthiş bir şekilde öne çıkmasını sağladı.

2020 yılı verilerine göre dünya üzerinde aktif 4,5 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. We Are Social ve HootSuite tarafından yürütülen çalışmalar internet kullanımının her geçen gün arttığını gösteriyor. İnternet kullanım oranının her geçen gün artması dijital pazarlamanın da önem kazanmasını sağladı. Bu yazıda yurtdışı pazarlaması yapmak isteyen işletmelere dijital pazarlamanın önemi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Dijital Pazarlamanın Yurtdışı İhracat İçin Ne Gibi Avantajları Var?

Dijital Pazarlamanın neden bu kadar tercih edildiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Geleneksel medyadan ziyade dijital pazarlamanın tercih edilme nedeni elbette geniş reklam ağıdır. Dijital Pazarlama sayesinde reklam verirken reklamınızın hedef kitlesini, yaş kesimini, reklamın gösterileceği şehri detaylı olarak seçebiliyorsunuz.

Google Arama Motoru reklam konusunda irili ufaklı birçok şirketin büyümesine olanak sağlamıştır. Yurtiçinde olduğu gibi reklamları yurtdışında da verebiliyorsunuz. İşte bu özellikler üreticilerin yurtdışında bir adım daha önde olmalarını sağlamaktadır.

Peki Yurtdışı Pazarlama İçin Nereden Başlanmalı?

Ürün ve hizmetlerinizi yurtdışına taşımak istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Yurtdışı pazarlama konusunda atacağınız adımlar;

Strateji ve Analiz

Amacınız yurtdışına açılmaksa sizler için en doğru araç dijital pazarlamadır. Dijital pazarlama dışarıdan bakıldığında basit gibi görülse de büyük bir strateji ve analiz istemektedir. Öncelikle elinizde bulunan ürün ve hizmete bakın. Daha sonrasında hangi ülkelerin bu hizmet ve ürüne ihtiyacı olduğunu araştırın. Tabi ülke belirlemesi yaparken o ülkelerde bulunan rakipleri de incelemeniz gerekmektedir. Rakiplerinizden öne çıkan detaylarınızı kesinlikle vurgulamalı, pazarlamada bir silah olarak kullanmalısınız.

Rakip analizi yaparken web sitelerini, online mağazalarını, ürünlerini ve hizmetlerimi detaylı inceleyebilirsiniz. Aslında rakip analizi konusunda kullanabileceğiniz birçok ücretli ve ücretsiz araç bulunmaktadır. Yapacağınız analizler sonucunda kendi satış planınızı oluşturacak, reklamları nasıl vereceğinizi kararlaştırmanız gerekiyor. Strateji ve analiz olmadan dijital pazarlama ile yurtdışı pazarlaması yapmak oldukça zordur.

Profesyonel Kurumsal Web Sitesi Tasarımı

Dijital pazarlama ile yurtdışı pazarlaması yapmak istiyorsanız profesyonel web sitesine kesinlikle ihtiyacınız olacaktır. Türkiye'de bizler internet kullanım oranımız ne kadar yüksek diyoruz değil mi? Ancak; bu oranın yurtdışında daha fazla olduğunu bilmelisiniz. Üstelik global müşteriler bu konularda daha bilinçli ve dikkatlidir. Sıradan, basit, amatör bir internet sitesi ile Türkiye'den dışarı çıkmak imkansızdır. Dijital pazarlama ile kendinizi ispat ederseniz müşteri sayınızı kısa süre içerisinde 3 katına çıkarabilirsiniz.

Arama Motoru Pazarlaması (Google, Yandex)

Arama motorları reklam konusunda artık birçok kişinin ilk 3 tercihinden birisi olmaya başladı. Örneğin Google ya da Yandex arama motoruna "İstanbul Otelleri" yazdığınızda sizlere ilk sıralarda reklamlar karşılayacaktır. Arama sonucu reklamlarının yanı sıra global pazarda video reklamlar ve görüntülü reklamların da geri dönüşü çok iyi olmaktadır. Dijital pazarlama yapmak istiyorsanız arama motoru reklamlarından destek almanız gerekiyor.

Arama motoru reklamlarında pastayı Google ile Yandex bölüşmüş durumda. Hedef kitleniz ve ihracat yapacağınız bölge eğer Rusya ise kesinlikle Yandex kullanmanız gerekiyor. Rusya dışında Google arama motoru üzerinden reklamlar vermenizi öneririm. Bireysel olarak nasıl reklam vereceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Reklam konusunda profesyonel reklam ajanslarından destek alarak daha az bütçe ile daha etkili sonuçlar alabilmeniz mümkün hale gelebilir. E-ticaret, otel, turizm, sağlık, fabrika arama motoru reklamlarına uygun başlıca sektörlerdendir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Hedefiniz yurtdışı ticareti ile belirli yere gelmekse arama motoru reklamlarının yanı sıra arama motoru optimizasyon çalışmalarının da yardım almanız gerekiyor. SEO; belirli anahtar kelimelerde doğal olarak en üst sıralarda yer almak için uygulanan çalışmalardır. SEO çalışmaları sonucunda markalar reklam vermeden bile ziyaretçi almaya devam etmektedirler. Başarılı bir şekilde yapılan SEO çalışması işletmelerin Google ADS kalite puanlarının da yükselmesini sağlar. SEO'ya yatırım yapmak reklam maliyetlerinden büyük oranda kurtulmaya olanak sağlar.