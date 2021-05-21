Dijital kaçış oyunu ile 19 Mayıs'ın hikayesini anlattılar

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, (İKKB) ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı Dijital Yerliler Akademisi'ndeki gençlerin yer aldığı bir şölen ile kutladı.

Felsefe Öğretmeni Fatma Akgül Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Arı, Matematik Öğretmeni Emel Törer'in genç kadın öğretmenler olarak yer aldığı şölende ayrıca Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun da tanıtım videosu izlendi.

İKKB bünyesinde kurulan ve üniversitede okuyan gençlerden oluşan Dijital Yerliler Akademisi'nin üyelere her ay kişisel gelişim ve dijital konularda eğitim verdiğini dile getiren İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, bu ay da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor bayramını şölen havasında kutladıklarını söyledi.

Atatürk'ün bize gösterdiği 2 hedef

19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temellerinin atıldığı bir tarih olduğuna işaret eden Serter, Atatürk'ün gençliğe hitabesinde 19 Mayıs'ın tam olarak ne ifade ettiğinin yer aldığını kaydetti. Atatürk'ü anmanın gösterdiği hedeflere ulaşmak olduğuna işaret eden Serter, "Nutuk'ta Sevgili Atamız bizlere 2 ana fikir öğütlüyor. Türk Milleti çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacaktır ve Türk Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bugün düşünmemiz ve harekete geçmemiz gereken aslında bu sorunun yanıtı sanırım. Bu duygu ve düşüncelerle Hem Ata'mızın hem de ülkemizin doğum günü olan 19 Mayıs Atatürkü anma,gençlik ve spor bayramınızı en içten en kalpten duygularımla kutluyorum" dedi.

Atatürk'ün gençlik marşı sevgisi

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Başkanı Fatoş Dayıoğlu ise Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlayarak, Atatürk'ün en çok sevdiği marşın gençlik marşı olduğunu söyledi. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki hasta yatağında bile gençlerin Boğaziçi Vapuru'ndan gençlik marşını söylediğini Mustafa Kemal Atatürk'ün de hasta yatağından kalkarak dinlediği marştan sonra çok mutlu olduğunu kaydetti. Dayıoğlu, gençlerin kendilerine armağan edilen Cumhuriyete her zaman sahip çıkacağına inandığını vurguladı.

Toplantıyı Dijital Yerliler Akademisi üyesi gençler yönetirken, hazırlanan Atatürk'ün Samsun'a çıkışı konulu şifreli sorulara yanıt bulunmaya çalışan dijital kaçış oyunu oynandı. Şölen konuşmaların ardından Bandırma Vapuru'nun videosunun izlenmesi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler