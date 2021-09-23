'Dijital göçebeler'in yeni adresinin Muğla olması için proje hazırlandı - Haberler
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"Dijital göçebeler"in yeni adresinin Muğla olması için proje hazırlandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'da hazırlanan "Dalyan Digital Nomads Destination" projesiyle kendini "dijital göçebe" olarak tanımlayan ve uzaktan çalışma sistemiyle mesleklerini yürüten kişilerin bölgeye çekilmesi hedefleniyor.

MUĞLA (AA) - Muğla'da hazırlanan "Dalyan Digital Nomads Destination" projesiyle kendini "dijital göçebe" olarak tanımlayan ve uzaktan çalışma sistemiyle mesleklerini yürüten kişilerin bölgeye çekilmesi hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda tanıtıldı.

Vali Orhan Tavlı, tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Muğla'nın sahip olduğu zenginliklerle alternatif turizmde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Dalyan Digital Nomads Destination" projesinin güncel turizm tercihleri doğrultusunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirten Tavlı, projenin turizmin dört mevsime yayılması ve sürdürülebilir olması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen ise "dijital göçebe"nin mesai saatleri, mekanlar ya da herhangi bir bölgeye bağlı kalmadan mesleklerini yaparken aynı zamanda dünyayı da gezen kişilerin tümü için geçerli bir kavram olduğunu dile getirdi.

İlk etapta Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerini "dijital göçebe"lerin cazibe merkezi haline getirileceğini anlatan Sözgen, "Bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısını, konaklama tesislerinin doluluk oranlarını ve konaklama süresini arttırmak amacıyla 'dijital göçebe'lerin rotasını Güney Ege Bölgesi'ne çevirerek Dalyan'ı merkeze alacak şekilde tüm Muğla'yı uluslararası dijital turizm destinasyonlarından biri olarak markalaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca salgın öncesinde yapılan araştırmalara göre kendini "dijital göçebe" olarak tanımlayan ve uzaktan çalışma sistemiyle mesleklerini yürüten kişilerin sayısının ABD'de 7,3 milyon, İngiltere de 2,5 milyon olduğu bildirildi. Türkiye'de ise bu sayının 10 bin kişiyi bulduğu belirtildi.

Salgın sürecinde ise bu rakamların katlanacağı ve 2035'te dünyada 1 milyar kişiyi bulacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Dijital göçebeler in yeni adresinin Muğla olması için proje hazırlandı

Dijital göçebeler in yeni adresinin Muğla olması için proje hazırlandı

Dijital göçebeler in yeni adresinin Muğla olması için proje hazırlandı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Dijital göçebeler'in yeni adresinin Muğla olması için proje hazırlandı - Haberler
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