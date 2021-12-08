Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL takıldı! Paralar banka kasası gibi masaya yığıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL takıldı! Paralar banka kasası gibi masaya yığıldı

Haberler.com - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin ve Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Digor aşiretinin düğününden gelen görüntüler dikkat çekti. Takı törenine geçildiği sırada başta TL, dolar ve euro cinsinden masaya yığılan paralar görüntülere yansıdı.

Türkiye'nin ve Kars'ın en geniş aşiretlerinden biri olarak bilinen ve hatta geçtiğimiz aylarda ABD'nin Los Angelas kentinde yaptıkları düğün de büyük ilgi gören Digor aşireti, yine adından söz ettirdi. Aşirete ait başka bir düğünden paylaşılan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

BALYA BALYA PARA TAKILDI

Oldukça lüks bir mekanda gerçekleştirilen düğünde, konukların doyasıya eğlenmesinin ardından geçilen takı töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Konukların 10 bin TL, 10 bin TL şeklinde takı takması izleyenlerde şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca Dolar ve euro olarak takı takan vatandaşların da olduğu belirtildi.

SAYMAYA YETİŞEMEDİLER

Takı töreninde paraları saymak için masaya oturan kişilerin, konukların büyük ilgisi nedeniyle paraları saymakta zorlandığı görüldü. Bu sırada takılan paraların masa üzerinde yığın oluşturduğu izlendi.

Türk defineci kazdığı dev çukurda altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu

Türk defineci kazdığı dev çukurda altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu

 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anlıyor

Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anlıyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
mehmet:kaçakcılık, fatura ödemede yok. memleket hıysıza güzel. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tutankamon Hoca:Bu paraları nerden buluyor bu millet Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title