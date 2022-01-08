Digital Athletics, Yeni VALORANT Kadrosunu Duyurdu!

Ekim 2021'de kariyerlerine VALORANT'ta devam etme kararı alan eski Sangal Esports CS: GO Takımı oyuncuları, Digital Athletics çatısı altında 2022 Champions Tour: 1. Aşama Avrupa Açık Elemeleri'nde mücadele edecek. Kadroya Digital Athletics'in oyuncusu Mert "cacan" Çaçan 5. oyuncu, Alper "colbsoN" Başboğa ise koç olarak dahil oldu.

Eski CS: GO oyuncuları Ahmet "paz" Karahoca, Engin "ngiN" Kor, Beyazıt "beyAz" Körpe, Engin "MAJ3R" Küpeli ve koç pozisyonudna yer alan Canpolat "hardstyle" Yıldıran; VCT 2022: 1. Aşama'ya "dada" ismiyle bir takım olarak kayıt oldu. Fakat takımın beşinci oyuncusu henüz belli değildi. Digital Athletics, kadroyu cacan ile tamamlayarak bünyesine kattığını duyurdu.

Digital Athletics'in mevcut bir VALORANT kadrosu vardı. cacan'ın yeni takımla Avrupa Açık Elemeleri'ne kayıt olmasının ardından bu takım dört kişiye düştü. Şimdi ise Digital Athletics'in bu oyuncularla Türkiye Açık Elemeleri'ne kayıt olup olmayacağı merak ediliyor.

Digital Athletics VALORANT Takımı