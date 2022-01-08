Digital Athletics, Yeni VALORANT Kadrosunu Duyurdu!
VALORANT'a geçiş yapan eski Sangal Esports CS: GO Takımı oyuncuları, Digital Athletics çatısı altına girdi!
Ekim 2021'de kariyerlerine VALORANT'ta devam etme kararı alan eski Sangal Esports CS: GO Takımı oyuncuları, Digital Athletics çatısı altında 2022 Champions Tour: 1. Aşama Avrupa Açık Elemeleri'nde mücadele edecek. Kadroya Digital Athletics'in oyuncusu Mert "cacan" Çaçan 5. oyuncu, Alper "colbsoN" Başboğa ise koç olarak dahil oldu.
Eski CS: GO oyuncuları Ahmet "paz" Karahoca, Engin "ngiN" Kor, Beyazıt "beyAz" Körpe, Engin "MAJ3R" Küpeli ve koç pozisyonudna yer alan Canpolat "hardstyle" Yıldıran; VCT 2022: 1. Aşama'ya "dada" ismiyle bir takım olarak kayıt oldu. Fakat takımın beşinci oyuncusu henüz belli değildi. Digital Athletics, kadroyu cacan ile tamamlayarak bünyesine kattığını duyurdu.
Digital Athletics'in mevcut bir VALORANT kadrosu vardı. cacan'ın yeni takımla Avrupa Açık Elemeleri'ne kayıt olmasının ardından bu takım dört kişiye düştü. Şimdi ise Digital Athletics'in bu oyuncularla Türkiye Açık Elemeleri'ne kayıt olup olmayacağı merak ediliyor.
Digital Athletics VALORANT Takımı
Bora "Maiko" İğciIGL Muhammed "mini" Salman Tolga "bacyx" Bacak Mert "cacan" Çaçan Ahmet "paz" Karahoca Engin "ngiN" Kor Beyazıt "beyAz" Körpe Engin "MAJ3R" KüpeliIGL Alper "colbsoN" BaşboğaKoç Canpolat "hardstyle" YildiranKoç Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
Teknik Kadro
Bora "Maiko" İğciIGL
Muhammed "mini" Salman
Tolga "bacyx" Bacak
Mert "cacan" Çaçan
Ahmet "paz" Karahoca
Engin "ngiN" Kor
Beyazıt "beyAz" Körpe
Engin "MAJ3R" KüpeliIGL
Alper "colbsoN" BaşboğaKoç
Canpolat "hardstyle" YildiranKoç
Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri