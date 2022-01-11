Digital Athletics, VCT 2022'nin İlk Açık Elemeleri'ne Erken Veda Etti!

Eski Sangal Esports CS: GO Takımı'nın oyuncuları olan ve CS: GO sahnesinden emekli olarak VALORANT'a geçen dörtlü, geçtiğimiz günlerde Digital Athletics bünyesine dahil olmuştu. Mert "cacan" Çaçan'ın da kadroya beşinci oyuncu olarak dahil olmasıyla takım tamamlanmış ve Digital Atheletics bu kadro ile Avrupa Açık Elemeleri'ne kayıt olmuştu.

Dün Avrupa'da ilk resmi sınavına çıkan Digital Athletics beklentilerin çok altında kaldı.

Digital Athletics, VCT 2022: 1. Aşama Avrupa Açık Elemeleri'nin ilk maçında Sissi State Punks ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz ilk maçından 2-0 galip gelerek 2. tura yükseldi. İlk harita olan Icebox haritasını 13-6 ile kapatan Digital Athletics ikinci harita olan Breeze haritasını 13-11 kapattı. Temsilcimizin ikinci turdaki rakibi Bit Scam Skandalı'na karıştığı iddia edilen 16 yaşındaki Türk oyuncu Yiğithan "DeepMans" Kesici'nin forma giydiği Wave Esports ile eşleşti.

Digital Athletics, 2. turda Wave Esports karşısında çıktığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya ilk günden veda etti. Karşılaşmada oynanan Fracture ve Icebox haritaları da 7-13 Digital Ahtletics mağlubiyeti ile kapandı.

Uzun süre CS: GO sahnesinde mücadele etmiş ve başarılı olmuş isimlerden oluşan bu kadrodan beklentiler haliyle fazla olduğu için bu sonuç bir hayal kırıklığına yol açtı. Temsilcimiz Digital Athletics, bir sonraki açık elemelerde mücade edecek.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet