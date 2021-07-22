DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
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DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı

DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği (DİGED) ile Aziz Mahmüd Hüdayı Vakfı işbirliği ile aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 6 ilde 40 büyükbaş hayvandan elde edilen 15 ton kurban eti, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırıldı.

Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği (DİGED) ile Aziz Mahmüd Hüdayı Vakfı işbirliği ile aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 6 ilde 40 büyükbaş hayvandan elde edilen 15 ton kurban eti, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırıldı.

Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren DİGED Yönetim Kurulu Başkanı Barış Eren, yaptıkları hayırların sadece Allah rızası için olduğunu belirterek, "Çok medyatik olmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü veren el ile alan el arasında bir aracı konumunda olduğumuzdan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Pandemi süreciyle ve bölgemizin içinde bulunduğu durum ile birlikte ciddi manada ihtiyaç sahibi ailelerimiz bulunmaktadır. Biz bunları gidip görerek yerinde tespit ediyoruz. Yardıma muhtaç ailelere dernek olarak gerekli yardımda bulunuyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere 6 ilimizde bugünden itibaren kurban bayramı vesilesiyle 40 büyükbaş hayvan kesiminden elde ettiğimiz 15 ton kurban etini de yardıma muhtaç kimsesiz vatandaşlara ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

"DİGED ile birlikte insanı yardım kısmına ağırlık verdik"

Kayapınar Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve DİGET yönetiminde bulunan Veysel Sert, "Bölgemiz uzun yıllar boyunca sosyolojik nedenlerden dolayı bir takım sıkıntılar çekti ve göçler aldı. Fakat bugün o eskiler geride kaldı ve şuanda toparlanma aşamasındadır. Bizlerde bu bağlamda insanı yardım kısmına ağırlık verdik. Yardımlaşma faaliyetleri çerçevesinde yardıma muhtaç her ailenin yanında olmak için elimizi taşın altına koyduk ve bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrada DİGED ile birlikte tüm faaliyetlerimiz devam edecek. Bizimde çorbada bir tuzumuz olduysa ne mutlu biz diyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından DİGED yönetimi ve çalışanları yardıma muhtaç ailelere kurban etini bizzat evlerine kadar giderek ulaştırdı.

Yapılan kurban eti yardımını alan vatandaşlar, DİGED yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. - DİYARBAKIR

DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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